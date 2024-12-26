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Сегодня, 13:54

Руй Боржеш назначен главным тренером «Спортинга»

Сергей Ярошенко
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Руй Боржеш стал новым главным тренером «Спортинга», сообщает пресс-служба лиссабонской команды.

«Добро пожаловать в королевство львов, мистер», — говорится в сообщении клуба .

До этого 43-летний Боржеш занимал пост главного тренера в «Витории Гимарайнш».

Ранее «Спортинг» оъявил об увольнении Жоау Перейры, который возглавил команду после ухода Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

После 15 туров «Спортинг» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующей «Бенфики» на одно очко.

Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
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