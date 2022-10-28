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Сегодня, 16:45

Русский футболист из США рассказал о дружбе с украино-американским одноклубником

Гоша Чернов
Корреспондент
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Защитник клуба третьей американской лиги «Мичиган Старс» Яков Шмелев в интервью «СЭ» отметил, что вместе с ним в команде играют футболисты из многих стран.

— У вас многонациональный состав. Есть игроки из Зимбабве, Венесуэлы, Португалии, Сербии и других стран. С кем ты чаще всего общаешься?

— Живу в двухкомнатной квартире с одним из одноклубников — американцем Джейкобом Кэмпбеллом. Но общаюсь я не только с ним, конечно. Как я уже говорил, владелец «Старс» — черногорец, эмигрант. И он хочет, чтобы и в его команде было много переехавших в США иностранцев. Поэтому пригласили и меня, и серба Неманью Гвоздича, с которым я тоже часто разговариваю. Есть еще у нас американец с украинскими корнями — Николас Печеный.

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— Общаетесь?

— Я бы даже сказал, дружим. Он родился в Нью-Йорке, но семья из Львова. С ним мы общаемся на русском, иногда переходим на английский. Когда мы познакомились, я ему сразу обозначил свое мнение о всей этой ситуации в мире: «Я не совсем понимаю, что происходит, я просто футболист, а мы с тобой партнеры по команде». То есть у меня нейтральная позиция. Я действительно не знаю, что происходит на другом полушарии, но знаю, что у нас с Николасом хорошие отношения. Он чуть моложе меня, я ему во многом помогаю, мы с ним иногда даже смотрим вместе всякие видео. Так что все в порядке.

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