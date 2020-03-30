Русская жена Луиза Адриану рассказала, чем взрослые могут занять себя во время карантина

Россиянка Екатерина Дорожко, жена форварда «Палмейраса» Луиза Адриану, выложила новый пост в Instagram. В нем она рассказал, чем можно занять себя во время карантина.

— Каким бы ты взрослым и самостоятельным не был, когда страшно, всегда хочется к маме и к папе, — написала Дорожко. — Ты никогда не можешь угадать, что произойдёт в твоей жизни и в какой момент. Я переживаю и волнуюсь, потому что многие люди безответственны и вместо того, что бы соблюдать дисциплину, гуляют по улицам. Я очень далеко от своих близких и не знаю, когда смогу их увидеть. Хочу сказать всем людям: «Пожалуйста, находитесь дома! Готовьте кушать, читайте книги, убирайтесь, учите языки, высыпайтесь, валяйтесь на диване, ешьте, занимайтесь любовью, но только не выходите из дома!» Пожалуй, это сейчас единственный выход. Пусть все в этом мире будут здоровы и счастливы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.