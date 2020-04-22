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Русская жена Луиза Адриану показала, как тренируется в откровенном леопардовом купальнике

10:35
Екатерина Дорожко. Фото Instagram
Екатерина Дорожко. Фото Instagram
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Россиянка Екатерина Дорожко, жена форварда «Палмейраса» Луиза Адриану, выложила в Instagram видео своей тренировки в купальнике.

Адриану выступал за «Спартак» в 2017-2019 годах, в его составе в числе прочего он стал чемпионом страны-2016/17 и обладателем Суперкубка России-2017. С Дорожко футболист обвенчался 19 декабря 2019 года.

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