Русская жена Луиза Адриану показала, как тренируется в откровенном леопардовом купальнике
10:35
Россиянка Екатерина Дорожко, жена форварда «Палмейраса» Луиза Адриану, выложила в Instagram видео своей тренировки в купальнике.
Из Инстаграм Екатерины Дорожко pic.twitter.com/2P8mws71EN— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 22, 2020
Адриану выступал за «Спартак» в 2017-2019 годах, в его составе в числе прочего он стал чемпионом страны-2016/17 и обладателем Суперкубка России-2017. С Дорожко футболист обвенчался 19 декабря 2019 года.
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