Русская жена Луиза Адриану показала, как тренируется в откровенном леопардовом купальнике

Россиянка Екатерина Дорожко, жена форварда «Палмейраса» Луиза Адриану, выложила в Instagram видео своей тренировки в купальнике.

Из Инстаграм Екатерины Дорожко pic.twitter.com/2P8mws71EN — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 22, 2020

Адриану выступал за «Спартак» в 2017-2019 годах, в его составе в числе прочего он стал чемпионом страны-2016/17 и обладателем Суперкубка России-2017. С Дорожко футболист обвенчался 19 декабря 2019 года.