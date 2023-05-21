Руководитель «Актобе» планирует покинуть свой пост

Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев намерен покинуть клуб, сообщает Metaratings.

По данным источника, функционер в течении нескольких лет испытывает проблемы со здоровьем, в связи с чем планирует заняться лечением.

Срок соглашения Джамантаева с «Актобе» действует до 25 мая, после этого он планирует вернуться в Астану, где проживает его семья.

«Актобе» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана с 17 очками в 9 матчах.