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Сегодня, 12:08

Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии

Сергей Разин
корреспондент
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Французский специалист Руди Гарсия стал главным тренером сборной Бельгии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Сроки соглашения с 60-летним французом не сообщаются. 17 января Доменико Тедеско покинул пост главного тренера бельгийской команды.

Последним местом работы Гарсии был «Наполи», который он возглавлял с июля по ноябрь 2023 года. Также специалист был главным тренером «Сент-Этьена», «Дижона», «Ле Мана», «Лилля», «Ромы», «Марселя», «Лиона» и «Аль-Насра».

Сборная Бельгии по футболу
Руди Гарсия
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