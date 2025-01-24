Руди Гарсия возглавил сборную Бельгии

Французский специалист Руди Гарсия стал главным тренером сборной Бельгии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.

Сроки соглашения с 60-летним французом не сообщаются. 17 января Доменико Тедеско покинул пост главного тренера бельгийской команды.

Последним местом работы Гарсии был «Наполи», который он возглавлял с июля по ноябрь 2023 года. Также специалист был главным тренером «Сент-Этьена», «Дижона», «Ле Мана», «Лилля», «Ромы», «Марселя», «Лиона» и «Аль-Насра».