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20 марта, 12:45

Российский вратарь «Штурма» Худяков полностью восстановился после травмы

Анастасия Пилипенко

Представитель российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова Владимир Кузьмичев сообщил, что футболист полностью восстановился после травмы.

«Сейчас, наверное, все зависит от тренерского штаба. Даня восстановился, тренируется. Но теперь все зависит от того, когда тренер посчитает, что он готов. Травма Дани позади», — сказал Кузьмичев ТАСС.

Россиянин травмировался 1 февраля в матче Кубка Австрии с «Альтахом» (1:3). У голкипера диагностировано мышечное повреждение в области бедра.

Худяков выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2024/25.

В нынешнем сезоне 22-летний голкипер провел за основную команду 3 матча в различных турнирах. Ранее футболист выступал за «Локомотив».

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Источник: ТАСС
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Даниил Худяков
Футбол
ФК Штурм
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