Российский тренер лидирует в чемпионате Армении

Главным открытием сезона в Армении стал «Арарат» — прошлогодний аутсайдер, который после пяти туров идет на первом месте. Летом команду возглавил российский специалист Сергей Бойко. Он рассказал корреспонденту «СЭ» о том, что произошло с командой в межсезонье.

— Лидерство «Арарата» мало кто ожидал — клуб был на последнем месте в лиге. Что изменилось?

— Приглашен новый тренерский штаб, мы серьезно изменили состав, изменили подход к тренировочному процессу. Результат быстро пришел. В Армении действительно никто такого старта не ожидал, 13 очков в пяти встречах — это фантастика. Тем более результат по игре: по большинству показателей мы находимся в лидерах. Болельщики в шоке: они-то думали, что опять будем последними-предпоследними. Голосуют, как говорится, «ногами»: посещаемость домашних матчей увеличилась чуть ли не в десять раз. Люди благодарят, на трибуны начали возвращаться те, кто в возрасте — заставшие еще тот самый, советский «Арарат».

— Под новых игроков серьезно увеличили бюджет?

— Нет, он остался прежним. По деньгам мы в Армении где-то пятые — шестые, у нас нет какого-то фантастического финансирования. По сравнению с прошлым сезоном это сопоставимые деньги. Единственная разница: тогда вообще не выплачивались премиальные. В смысле они внесены в контракты, но не за что было начислять.

— Какая задача ставилась руководством перед коллективом, занявшим последнее место в лиге?

— Цели здесь всегда мощные. План-минимум — попадание в зону еврокубков, максимум — чемпионство. И никто их корректировать не собирается. Думаю, в осенней части мы точно готовы конкурировать за место в тройке. Но если говорить о задачах на весь сезон, то под них в зимнее окно нам нужно еще усилиться.

— Самый главный соперник — «Арарат-Армения»?

— Это однозначно самый богатый клуб. Видел его в деле два раза в отборе Лиги чемпионов, это действительно очень серьезный конкурент. Еще один — «Пюник», не так давно победили его 4:1, но это играющая команда под руководством известного специалиста Александра Тарханова. Там собран отличный состав — футболисты сборной, сейчас Сычев подъехал.

— Уровень современного чемпионата Армении с чем можно сравнить?

— Думаю, плюс-минус — первенство ФНЛ. Если брать середняков, то в России это были бы аутсайдеры первого дивизиона. А «Арарат-Армения», «Пюник» и, допустим, мы находились бы где-то в середине таблицы. И подбор исполнителей, и содержание игры соответствуют.

— Андрей Талалаев, работавший в Армении, негативно отзывался о местной лиге — мол, подковерные игры и все такое. Вы сталкивались с подобным?

— Знаете, сейчас с этим делом все стало значительно лучше. Председатель федерации футбола Артур Ванецян — глава Служба национальной безопасности Армении. Стало поспокойнее, по крайней мере эти пять туров мы ничего на себе не ощутили. Никакого влияния, никакого судейского «интереса». Пока все идет ровно, хотя и не ничего не исключаю — чемпионат только начался.

— У вас в команде есть россияне — Евгений Макеев и Евгений Баляйкин? Почему они не играют?

— У обоих травмы. Вот Макеев сейчас в Москве, проходит курс реабилитации. Возвращается, потренируется, и у него снова появляются боли. Никак не можем его восстановить. Но он хочет играть, рвется на поле, выглядит достойно, но пока здоровье не позволяет. (Александр Рогулев)