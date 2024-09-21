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Антон Миранчук дебютирует за «Сьон» 22 сентября

Руслан Минаев
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук проведет первый матч за клуб 22 сентября против «Лугано».

«Ждать ли дебюта Антона Миранчука 22-го сентября? Да», — цитирует президента клуба Кристиана Константена vseprosport.ru.

Матч «Сьон» — «Лугано» в 7-м туре чемпионата Швейцарии начнется в 17.30 мск.

Минувшим летом 28-летний полузащитник покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта. Всего он провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

Источник: vseprosport.ru
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
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