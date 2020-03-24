Российский футболист обвиняется в сдаче игр в чемпионате Белоруссии

Россиянина Дмитрия Айдова обвиняют в получении 22 тысяч долларов за сдачу матчей в чемпионате Белоруссии, сообщает «Прессбол».

Слушания по делу проходили 23 марта в суде Московского района Минска. Выяснилось, что «Гомель» причастен к двум договорным матчам, а из материалов дела последовало, что средства за участие в них получал Айдов.

Уточняется, что за сдачу игры высшей лиги с БАТЭ 13 июня 2018 года (0:3) он получил 12 тысяч долларов, а за крупный проигрыш брестскому «Динамо» 29 июня 2018 года со счетом 0:6) —10 тысяч долларов. Следствием пока не установлено, распределялись ли средства между остальными игроками команды.

В России 37-летний Айдов выступал за тульский «Арсенал», «Волгу», «Анжи» и «Торпедо», играл на позиции центрального защитника.