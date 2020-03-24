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Российский футболист Айдов обвиняется в получении 22 тысяч долларов за сдачу игр в чемпионате Белоруссии

09:27
Дмитрий Айдов. Фото ФК «Гомель»
Дмитрий Айдов. Фото ФК «Гомель»
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Россиянина Дмитрия Айдова обвиняют в получении 22 тысяч долларов за сдачу матчей в чемпионате Белоруссии, сообщает «Прессбол».

Слушания по делу проходили 23 марта в суде Московского района Минска. Выяснилось, что «Гомель» причастен к двум договорным матчам, а из материалов дела последовало, что средства за участие в них получал Айдов.

Уточняется, что за сдачу игры высшей лиги с БАТЭ 13 июня 2018 года (0:3) он получил 12 тысяч долларов, а за крупный проигрыш брестскому «Динамо» 29 июня 2018 года со счетом 0:6) —10 тысяч долларов. Следствием пока не установлено, распределялись ли средства между остальными игроками команды.

В России 37-летний Айдов выступал за тульский «Арсенал», «Волгу», «Анжи» и «Торпедо», играл на позиции центрального защитника.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/352988

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