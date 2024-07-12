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Российский форвард «Вайле» Онугха сообщил о возможном получении гражданства Нигерии

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Российский нападающий датского «Вайле» Герман Онугха рассказал о планах получить нигерийское гражданство.

«Если еще год при должной результативности меня не вызовут в сборную России, начну заниматься нигерийскими документами. Я уже узнавал, что нужно. Ничего сложного, как оказалось. У меня отец — гражданин Нигерии, так что подача на нигерийский паспорт — дело одной недели.

Реально ли пробиться? Это невозможно! Там люди мирового класса и с такой же трансферной стоимостью. Не хочу оскорблять россиян, но это другой уровень футболистов. Надо быть реалистами. Так что если буду получать нигерийский паспорт, то это во многом для упрощения трансферов в Европе», — приводит слова Онугхи «Чемпионат».

Большую часть профессиональной карьеры Онугха играл в российских клубах. В его послужном списке выступления за «Зенит» (Пенза), «Волгарь», «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».

В прошлом сезоне Онугха сыграл 34 матча за «Вайле», в которых ему удалось забить 16 голов и отдать 2 результативные передачи. Контракт нападающего с датским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Рыночная стоимость Онугхи составляет 1,7 миллиона евро, по данным портала Transfermarkt.

Источник: «Чемпионат»
Футбол
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