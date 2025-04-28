Российский форвард Иосифов забил первый гол за словенский «Целе»

В 32-м туре чемпионата Словении «Целе» и «Олимпия» сыграли вничью — 3:3.

Один из голов в составе «Целе» забил российский нападающий Никита Иосифов. Этот мяч стал первым для 24-летнего форварда в составе словенского клуба.

Иосифов перешел в «Целе» в августе 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах за команду, забив один гол и отдав три результативные передачи. Контракт Иосифова с клубом действует до лета 2025 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

Сейчас «Целе» занимает четвертое место в таблице чемпионата Словении с 52 очками.