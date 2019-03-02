Российский агент станет акционером "Лейрии"

У португальской "Лейрии" появится новый акционер. Им станет известный российский агент Павел Андреев, сообщают "Известия". Президентом и владельцем клуба является другой российский бизнесмен Александр Толстиков.

– Павел Олегович вместе со мной станет основным акционером "Лейрии", – сказал Толстиков. – Уверен, что это даст толчок к развитию клуба. Прямо сейчас задачей команды является выход в сегунду. Также для нас крайне важно развитие молодых российских футболистов, которые перейдут в наш клуб. В Португалии они смогут постоянно играть против самых перспективных спортсменов со всех континентов и прогрессировать. Уже следующим летом в структуре "Лейрии" будет задействовано восемь российских игроков: пятеро в основной команде и еще трое во второй. Хотим, чтобы на ближайшем чемпионате мира в Катаре в составе сборной России было как минимум три футболиста, которые пройдут через наш клуб.

"Лейрия" выступает в третьей португальской лиге. После 23 туров клуб идет на первом месте (51 очко).