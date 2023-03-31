Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:32

Российские клубы интересуются игроком солигорского «Шахтера» Шевченко

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник солигорского «Шахтера» Глеб Шевченко летом 2023 года может перейти в российский клуб. В его услугах заинтересованы сразу несколько команд.

По данным «РБ Спорт, 24-летний белорусский защитник может стать игроком клуба РПЛ.

В этом сезоне Шевченко провел шесть матчей за «Шахтер», отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с солигорцами рассчитано до декабря 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 700 тысяч евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/eks-nastavnik-dinamo-kobelev-virazil-gotovnost/
ФК Шахтер (Солигорск)
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин оценил игру Кокорина за «Арис»
Новости
RSS RSS
Все новости