Российские клубы интересуются игроком солигорского «Шахтера» Шевченко

Защитник солигорского «Шахтера» Глеб Шевченко летом 2023 года может перейти в российский клуб. В его услугах заинтересованы сразу несколько команд.

По данным «РБ Спорт, 24-летний белорусский защитник может стать игроком клуба РПЛ.

В этом сезоне Шевченко провел шесть матчей за «Шахтер», отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с солигорцами рассчитано до декабря 2023 года. Сумма трансфера оценивается в 700 тысяч евро.