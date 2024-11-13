Роналду: «Я разочарован игроками, которые отказываются играть за сборную Португалии»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с критикой футболистов, отказывающихся выступать за национальную команду.

«Когда я попал в сборную в возрасте 18 лет — это была мечта. Даже после завоевания стольких трофеев нет ничего лучше, чем играть за сборную, представляя свою страну, свою культуру, своих друзей, поэтому я разочарован некоторыми игроками, которые не хотят представлять Португалию, это проходит быстро», — цитирует Роналду Record.

39-летний форвард играет за сборную Португалии с 2003 года, а с 2008-го является капитаном национальной команды. За 215 матчей в составе сборной Роналду забил 133 гола, став лучшим бомбардиром команды, и отдал 45 результативных передач.