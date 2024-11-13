Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:30

Роналду: «Я разочарован игроками, которые отказываются играть за сборную Португалии»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с критикой футболистов, отказывающихся выступать за национальную команду.

«Когда я попал в сборную в возрасте 18 лет — это была мечта. Даже после завоевания стольких трофеев нет ничего лучше, чем играть за сборную, представляя свою страну, свою культуру, своих друзей, поэтому я разочарован некоторыми игроками, которые не хотят представлять Португалию, это проходит быстро», — цитирует Роналду Record.

39-летний форвард играет за сборную Португалии с 2003 года, а с 2008-го является капитаном национальной команды. За 215 матчей в составе сборной Роналду забил 133 гола, став лучшим бомбардиром команды, и отдал 45 результативных передач.

Источник: Record
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Читайте также
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
В НАТО признались, почему не вводят войска на Украину
Теннисист Томми Хаас расстался с голливудской актрисой
Гендиректор автодрома «Игора Драйв» Титов рассказал об отношениях с «Формулой-1»
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Хуситы сообщили об ударе по американскому авианосцу в Аравийском море
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафанов отреагировал на желание Хайкина получить гражданство Норвегии

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости