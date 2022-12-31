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Сегодня, 01:12

Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире с 200 миллионами евро в год

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср» станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире, сообщает Marca.

По сведениям источника, 37-летний португалец в новом клубе будет получать 100 млн евро в год. Остальные 100 млн евро игрок получит за реализацию коммерческих прав. До 2030-го Роналду будет выполнять роль посла Саудовской Аравии в заявке на проведение ЧМ-2030.

Ранее «Аль-Наср» объявил о переходе 37-летнего португальца. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на два сезона.

Роналду является свободным агентом с 22 ноября 2022-го. Последней командой футболиста был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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