Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии станет одним из пяти лучших в мире»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду считает, что чемпионат Саудовской Аравии станет одним из лучших в мире.

«Чемпионат Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Нужно время, игроки, инфраструктура. Я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», — сказал Роналду в эфире телеканала SSC Sports.

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.