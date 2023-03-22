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Сегодня, 22:18

Роналду: «Если в сборной меня по-прежнему считают ценным игроком, я всегда буду выкладываться на все сто»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой вызов в национальную команду на отборочные матчи чемпионата Европы-2024.

Его команда проведет матчи против Лихтенштейна и Люксембурга.

«Я люблю играть за сборную. Нелегко делать это на протяжении 20 лет, выступая в турнирах самого высокого уровня. Я очень счастлив. Если тренер, штаб и президент Федерации футбола Португалии считают меня ценным, я всегда буду делать все возможное. Постараюсь добиться максимального результата для Португалии. Как я уже сказал, я очень рад вернуться в сборную, это мой дом, и мне здесь очень комфортно», — приводит слова Роналду O'Jogo.

После ЧМ-2022 Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. С того момента форвард провел 9 матчей за клуб, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

За сборную Португалии 38-летний форвард сыграл 196 матчей и забил 118 голов.

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Криштиану Роналду
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Сборная Португалии по футболу
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