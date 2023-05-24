Роналду: «Отличный командный дух позволил совершить камбэк и победить»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Шабабом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Португалец в этой встрече забил гол.

«Отличный командный дух позволил совершить камбэк и победить! Большое спасибо фанатам, которые были с нами, когда мы больше всего в них нуждались!» — написал Роналду в социальной сети.

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.