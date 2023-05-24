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Сегодня, 00:35

Роналду: «Отличный командный дух позволил совершить камбэк и победить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Шабабом» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Португалец в этой встрече забил гол.

«Отличный командный дух позволил совершить камбэк и победить! Большое спасибо фанатам, которые были с нами, когда мы больше всего в них нуждались!» — написал Роналду в социальной сети.

В текущем сезоне 38-летний Роналду провел 18 матчей за «Аль-Наср», забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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