Роналду — о переходе Бензема в «Аль-Иттихад»: «Поэтому я говорил, что чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на трансфер бывшего партнера по «Реалу» Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

«Я знал, что Карим приедет в Саудовскую Аравию. Именно поэтому я говорил, что в будущем чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира», — цитирует Роналду Relevo.

«Аль-Иттихад» 6 июня официально объявил о переходе Бензема. 35-летний форвард подписал контракт до 2026 года.