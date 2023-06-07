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Сегодня, 21:52

Роналду — о переходе Бензема в «Аль-Иттихад»: «Поэтому я говорил, что чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на трансфер бывшего партнера по «Реалу» Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

«Я знал, что Карим приедет в Саудовскую Аравию. Именно поэтому я говорил, что в будущем чемпионат Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира», — цитирует Роналду Relevo.

«Аль-Иттихад» 6 июня официально объявил о переходе Бензема. 35-летний форвард подписал контракт до 2026 года.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
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