Роналду получил специальный приз от ФИФА The Best. Он побил рекорд по голам за сборную

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил специальный приз The Best от ФИФА. Церемония награждения прошла 17 января в Цюрихе (Швейцария).

Таким образом ФИФА отметила 36-летнего футболиста, который в 2021 году установил новый мировой рекорд по голам за сборную. На его счету теперь 115 забитых мячей. Роналду обошел достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи, у него — 109 забитых мячей.

В голосовании за «Золотой мяч»-2021 португальский форвард занял 6-е место.

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.