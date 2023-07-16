Роналду отреагировал на слухи о том, что убеждал Отавио перейти в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что он звонил хавбеку «Порту» Отавио, чтобы убедить того стать игроком саудовского клуба.

«Обсуждение идет многих игроком, но я не принимаю в них участия, так как я не агент. Ходят слухи об Отавио, а также о 10-15 других футболистах, но официальных новостей все еще нет. Очевидно, что мы собираемся усилить команду, но конкретных имен пока нет.

«Аль-Наср» уже подписал Отавио? Это полная ложь. СМИ публикуют новости, но еще ничего не решено. Ничего конкретного сейчас сказать нельзя», — приводит слова Роналду Goal.

Сообщалось, что «Аль-Наср» предложил за игрока 40 миллионов евро.