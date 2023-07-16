Роналду отреагировал на слухи о том, что убеждал Отавио перейти в «Аль-Наср»
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что он звонил хавбеку «Порту» Отавио, чтобы убедить того стать игроком саудовского клуба.
«Обсуждение идет многих игроком, но я не принимаю в них участия, так как я не агент. Ходят слухи об Отавио, а также о 10-15 других футболистах, но официальных новостей все еще нет. Очевидно, что мы собираемся усилить команду, но конкретных имен пока нет.
«Аль-Наср» уже подписал Отавио? Это полная ложь. СМИ публикуют новости, но еще ничего не решено. Ничего конкретного сейчас сказать нельзя», — приводит слова Роналду Goal.
Сообщалось, что «Аль-Наср» предложил за игрока 40 миллионов евро.
Контракт Отавио с «Порту» рассчитан до июня 2025 года, при этом клубу принадлежат лишь 67,5 процента прав на полузащитника. В сезоне-2022/23 он сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 13 результативных передач.