Роналду-младший дебютировал в сборной Португалии U-16

Криштиану Роналду-младший, старший сын нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, дебютировал в составе национальной команды до 16 лет.

15-летний полузащитник вышел на замену на 90-й минуте матча сборной Португалии против Турции (2:0) на турнире в Турции.

Ранее Роналду-младший вызывался в сборную Португалии до 15 лет — в четырех товарищеских матчах он забил два гола.

Следующие матчи сборная Португалии на турнире в Турции проведет с командами Уэльса и Англии.