Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 04:21

Роналду: «Лига Саудовской Аравии лучше, чем МЛС»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил чемпионат Саудовской Аравии и МЛС.

«Саудовская лига лучше, чем МЛС. Меня критиковали за то, что я перешел в лигу Саудовской Аравии, но что теперь произошло? Я открыл путь в Саудовскую Аравию, и теперь все игроки едут сюда. Через год эта лига обгонит Турцию или Нидерланды», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо.

Отметим, ранее экс-форвард «ПСЖ» Лионель Месси заключил с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Сообщалось, что аргентинец будет получать до 60 миллионов долларов в год.

Роналду с января выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В прошедшем сезоне 38-летний португалец провел 19 матчей за команду, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дарил цветы, шикарный мужчина»: певица Нюша вспомнила свидания со звездным хоккеистом
Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 года возобновит работу в МОК
Антонов назвал адекватным решение РФ не продлевать зерновую сделку
Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили
Полянский указал на превращение Украины в частную военную компанию Запада
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол, дверь полностью закрыта»
Новости
RSS RSS
Все новости