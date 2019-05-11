Роналдинью и не снилось. Финты из Норвегии, от которых кружится голова. Видео

Полузащитник норвежского клуба "Озане" Белтран Мвука в одном из матчей продемонстрировал свои потрясающие футбольные навыки. 20-летний хавбек в красивом стиле обыграл нескольких соперников. Подобное в своем время демонстрировал легендарный бразильский нападающий Роналдинью.
В настоящее время "Озане" играет во втором дивизионе (третий уровень системы норвежской футбольной лиги).
That footwork 🌶🔥🥜– 433 (@official433) 10 мая 2019 г.
⠀@Belly10mvuka @AsaneFotball pic.twitter.com/gptyzqljQs
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