Роналдинью и не снилось. Финты из Норвегии, от которых кружится голова. Видео

Полузащитник норвежского клуба "Озане" Белтран Мвука в одном из матчей продемонстрировал свои потрясающие футбольные навыки. 20-летний хавбек в красивом стиле обыграл нескольких соперников. Подобное в своем время демонстрировал легендарный бразильский нападающий Роналдинью.

В настоящее время "Озане" играет во втором дивизионе (третий уровень системы норвежской футбольной лиги).