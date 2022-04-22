Роналдиньо назвал игрока, которого бы взял в сборную мечты

Легендарный футболист Роналдиньо назвал игрока, которого бы взял в сборную мечты.

«Если выбирать кого-то одного за всю историю футбола, то это был бы Марадона. Я никогда с ним не играл, видел только со стороны. Было бы здорово, если бы он был в моей команде», — приводит слова Роналдиньо YouTube-канал Delantero09.

За свою карьеру Марадона выступал за «Наполи», «Барселону», «Боку Хуниорс» и другие. 28 ноября 2021 года «Наполи» презентовал статую в его честь.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.