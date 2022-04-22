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Роналдиньо назвал игрока, которого бы взял в сборную мечты

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Легендарный футболист Роналдиньо назвал игрока, которого бы взял в сборную мечты.

«Если выбирать кого-то одного за всю историю футбола, то это был бы Марадона. Я никогда с ним не играл, видел только со стороны. Было бы здорово, если бы он был в моей команде», — приводит слова Роналдиньо YouTube-канал Delantero09.

За свою карьеру Марадона выступал за «Наполи», «Барселону», «Боку Хуниорс» и другие. 28 ноября 2021 года «Наполи» презентовал статую в его честь.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Источник: https://www.youtube.com/user/Xdelantero09X/videos?app=desktop
Диего Марадона
Роналдиньо
Футбол
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