Лукаку — о чемпионате мира 2022: «Я подвел свою страну»

Нападающий сборной Бельгии и «Интера» Ромелу Лукаку высказался о последнем чемпионате мира 2022 года.

«Чемпионат мира получился для меня очень тяжелым. Впервые за 15 лет игры в футбол я пережил такой момент. Я подвел свою страну. Играть за свою страну — это здорово, и когда ты выступаешь на чемпионате мира, то хочешь извлечь максимум. Но выступить так, как выступили мы... Я действительно чувствовал себя подавленным», — приводит слова Лукаку CBS Sports.

На прошедшем ЧМ-2022 «красные дьяволы» не смогли выйти из группы с Марокко, Хорватией и Канадой, заняв третье место с 4 очками за 3 матча.