Романо: Хендерсон покинет «Аякс» в статусе свободного агента

Полузащитник Джордан Хендерсон покинет «Аякс» в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист принял решение не активировать опцию продления контракта с амстердамским клубом, который истекает этим летом.

Хендерсон выступал за «Аякс» с января 2024 года. В сезоне-2024/25 на счету 35-летнего англичанина 45 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.