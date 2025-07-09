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9 июля 2025, 17:07

Романо: Хендерсон покинет «Аякс» в статусе свободного агента

Сергей Ярошенко

Полузащитник Джордан Хендерсон покинет «Аякс» в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист принял решение не активировать опцию продления контракта с амстердамским клубом, который истекает этим летом.

Хендерсон выступал за «Аякс» с января 2024 года. В сезоне-2024/25 на счету 35-летнего англичанина 45 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

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Джордан Хендерсон
Футбол
ФК Аякс
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