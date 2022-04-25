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Широков о Черчесове: «Не знаю, что могут доказать победы в Польше и Венгрии, не самые топовые чемпионаты»

Широков высказался о досрочной победе «Ференцвароша» Черчесова в чемпионате Польши
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал досрочное завоевание «Ференцварошем» титула чемпиона Венгрии под руководством Станислава Черчесова.

«Значительное событие (смеется). Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана. Разве нет? Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим. Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул есть титул», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

В воскресенье, 24 апреля, «Ференцварош» Черчесова, обыграл в рамках 29-го тура чемпионата Венгрии «Уйпешт» (2:1) и набрал 62 очка. Таким образом за 4 тура до завершения турнира команды досрочно стала чемпионом станы.

У ближайшего преследователя — «Кишварды», находящейся на втором месте, 49 очков.

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 20 декабря 2021 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4675683-shirokov-o-cherchesove-ne-znayu-chto-mogut-dokazat-pobedy-v-chempionate-polshi-i-vengrii.html

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