Главный тренер минского "Динамо" Роман Пилипчук после поражения своей команды в матче 6-го тура чемпионата Белоруссии против "Слуцка" (1:2) намекнул на возможный уход из клуба, сообщает "Прессбол".

Ранее "Динамо" вылетело из Кубка Белоруссии. По сумме двух встреч команда проиграла "Витебску", так как не смогла забить на своем поле (0:0) и пропустила один мяч на выезде (0:1).

– Добрый вечер. Оправдываться не буду. Нет результата – виноват тренер. Сегодняшнюю ночь переживем. Завтра примем решение. Спасибо, – приводит слова Пилипчука "Прессбол".

Пилипчук работал в тренерском штабе итальянского специалиста Массимо Карреры в "Спартаке".

Фанаты минского "Динамо" требуют отставки экс-тренера "Спартака"// "Ну так не ходи на матчи!" Виталий Дьяков повздорил с фанатами минского "Динамо"// Роман Пилипчук: "Мы не пропускаем, но не можем забить. Я сам не могу выйти и забить"