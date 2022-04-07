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Сегодня, 17:57

Рогер Шмидт может стать новым главным тренером «Бенфики»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ПСВ Рогер Шмидт в следующем сезона может возглавить «Бенфику». Португальский клуб уже достиг устной договоренности со специалистом, сообщает в Twitter журналист Кристиан Фальк.

Он должен возглавить команду со следующего сезона.

Напомним, что ранее «Бенфика» по ходу сезона уволила бразильского тренера Жорже Жезуша. Лиссабонский клуб в нынешней кампании сумел дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Также ПСВ уже объявил, что со следующего сезона команды будет возглавлять Руд ван Нистелрой.

ФК Бенфика
ФК ПСВ
Роджер Шмидт
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