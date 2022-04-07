Рогер Шмидт может стать новым главным тренером «Бенфики»

Главный тренер ПСВ Рогер Шмидт в следующем сезона может возглавить «Бенфику». Португальский клуб уже достиг устной договоренности со специалистом, сообщает в Twitter журналист Кристиан Фальк.

Он должен возглавить команду со следующего сезона.

Напомним, что ранее «Бенфика» по ходу сезона уволила бразильского тренера Жорже Жезуша. Лиссабонский клуб в нынешней кампании сумел дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Также ПСВ уже объявил, что со следующего сезона команды будет возглавлять Руд ван Нистелрой.