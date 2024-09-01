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Сегодня, 08:11

Роджер Шмидт покинул пост главного тренера «Бенфики»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Бенфики» Руй Кошта сообщил об отставке Роджера Шмидта с поста главного тренера команды.

«Роджер Шмидт больше не главный тренер «Бенфики», подтверждаю это. Я хотел бы поблагодарить его за все усилия и работу, которую он провел в нашем клубе. Мы решили, что пришло время сменить тренера. Сейчас мы уже смотрим в будущее и работаем над приглашением нового тренера, о котором все узнают в ближайшем будущем», — приводит слова Кошты Record.

По информации Record, фаворитом на освободившийся пост является Бруну Лаже, который уже тренировал «орлов» с 2019 по 2020 годы.

Шмидт возглавлял «Бенфику» с лета 2022 года. Под его руководством лиссабонцы стали чемпионами Португалии в сезоне-2022/23 и выиграли Суперкубок страны в 2023 году.

Руй Кошта
Футбол
ФК Бенфика
Роджер Шмидт
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