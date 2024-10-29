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Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри с «Золотым мячом».
Фото AFP

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем премии лучшему футболисту сезона-2023/24 «Золотой мяч».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира.

Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Родри, восстанавливающийся от разрыва крестообразной связки колена, вышел на костылях на сцену парижского театра «Шатле», чтобы получить награду.

Второе место в голосовании за «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24 занял нападающий «Реала» Винисиус, на третьей строчке — его одноклубник, полузащитник Джуд Беллингем.

Родри стал третьим испанским футболистом в истории, получившим «Золотой мяч». До него обладателем награды дважды становился бывший нападающий «Реала» Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и один раз — экс-полузащитник «Барселоны» Луис Суарес (1960).

Трофей &laquo;Золотой мяч&raquo; от&nbsp;журнала France Football. Родри получил «Золотой мяч»! Никого из «Реала» не было на церемонии. Онлайн-трансляция церемонии

Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Манчестер Сити
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