Родри: «Месси — лучший в истории»

Обладатель «Золотого мяча» и чемпион Европы в составе сборной Испании, полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал лучшего игрока в истории.

«У меня нет сомнений, Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играет против них, понимают разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану попадал в штрафную, это было смертельно опасно. Но Месси был на всем поле», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании футболист стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.