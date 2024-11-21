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Родри: «Месси — лучший в истории»

Камила Абдурахманова
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Обладатель «Золотого мяча» и чемпион Европы в составе сборной Испании, полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал лучшего игрока в истории.

«У меня нет сомнений, Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врожденного таланта. Но те, кто играет против них, понимают разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану попадал в штрафную, это было смертельно опасно. Но Месси был на всем поле», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. В составе сборной Испании футболист стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Футбол
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