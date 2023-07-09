Родич признался, что готов вернуться в РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Милан Родич рассказал, может ли он вернуться в Россию.

«Хотел бы вернуться в Россию после истечения контракта с «Црвеной Звездой»? У меня ещё два года соглашения, а после мне уже будет 34 года...Для защитника хороший возраст (смеётся). Честно, не думал об этом, но если предложение поступит, то вернусь в Россию», — приводит слова Родича RT.

32-летний серб выступал в РПЛ с 2013 по 2017 годы. Он играл за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов».