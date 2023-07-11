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Сегодня, 17:51

Родич назвал Пруцева перспективным футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник сербской «Црвены Звезды» Милан Родич, ранее выступавший за «Зенит», оценил потенциал своего одноклубника Егора Пруцева.

«Егор Пруцев — молодой и перспективный футболист. Ему нужна практика, и будет хороший игрок. Его главные качества — быстрая работа с мячом, принимает правильные решения в атаке. Но ему еще надо набрать мышечной массы, и будет вообще хорошо», — приводит слова Родича Sport24.

В минувшем сезоне 20-летний Пруцев провел за «Црвену Звезду» 11 матчей и забил один мяч.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-11-rodich-yegor-prutsev-perspektivnyy-futbolist-no-yemu-yeshche-nado-nabrat-myshechnoy-massy
Милан Родич
Футбол
ФК Црвена Звезда
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