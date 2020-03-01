Робинью может снова вернуться в «Сантос»

Нападающий «Истанбула» Робинью может покинуть клуб в летнее трансферное окно. 36-летний бразилец намерен вернуться на родину и выступать за «Сантос», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Клуб из штата Сан-Паулу ранее уже предлагал футболисту контракт до декабря этого года с опцией возможного продления еще на один сезон. Договор форварда со стамбульским клубом действует до 30 июня.

Робиньо был приобретен «Истанбулом» в январе прошлого года у «Сивасспора» за 2 миллиона евро. В текущем сезоне бывший игрок сборной Бразилии провел 17 матчей во всех турнирах.

Если переход состоится, то это будет четвертое пришествие Робинью в «Сантос». В его составе он дважды становился чемпионом страны (2002, 2004) и один раз — обладателем национального Кубка.