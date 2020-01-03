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Робинью может продолжить карьеру в Иране

21:23
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Нападающий «Истанбула» Робинью может продолжить карьеру в Иране. 35-летний бразилец получил предложение от клуба «Эстегляль», сообщает в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира.

Робинью перешел в «Истанбул» в январе 2019 года из «Сивасспора». В этом сезоне он провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

За свою карьеру Робинью раньше успел поиграть за «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан».

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