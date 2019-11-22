Роберт Морено отказался возглавить китайский клуб

Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено получил предложение от одного из клубов из чемпионата Китая. Однако 42-летний специалист отказался работать в Азии, сообщает As.

Морено хочет продолжить тренировать в Европе и возглавить один из испанских клубов.

Морено руководил сборной Испании с июня 2019 года, сменив на посту главного тренера Луиса Энрике. Энрике покинул национальную команду, которую тренировал с 2018 по 2019 год, в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая скончалась в августе 2019 года, но теперь он вернулся к работе.

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