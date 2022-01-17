Роберт Левандовски — лучший игрок 2021 года по версии ФИФА

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски стал обладателем премии лучшему игроку 2021 года по версии ФИФА. Церемония награждения прошла 17 января в Цюрихе (Швейцария).

33-летний Левандовски получил данную награду второй раз подряд.

Среди номинантов на эту награду также были Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет) и Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», Аргентина).

На счету Левандовски 69 голов за 2021 год. В прошлом сезоне польский футболист стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.