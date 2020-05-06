Роббен может возобновить карьеру. У него есть предложение из Бразилии

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может возобновить карьеру. Ему сделал предложение бразильский «Ботафого», за который выступает экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда.

— Я связался с Роббеном, мы сделали ему предложение, — приводит слова вице-президента клуба Рикардо Ротенберга VTBL. - Это будет непросто, потому что он не играл некоторое время. Если решит вернуться, то может заработать у нас в четыре раза больше, чем где-либо еще.

Сезон-2018/19 был последним для Роббена.