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Роббен может возобновить карьеру. У него есть предложение из Бразилии

08:57
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Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может возобновить карьеру. Ему сделал предложение бразильский «Ботафого», за который выступает экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда.

— Я связался с Роббеном, мы сделали ему предложение, — приводит слова вице-президента клуба Рикардо Ротенберга VTBL. - Это будет непросто, потому что он не играл некоторое время. Если решит вернуться, то может заработать у нас в четыре раза больше, чем где-либо еще.

Сезон-2018/19 был последним для Роббена.

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