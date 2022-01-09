«Бешикташ» сыграл вничью с «Ризеспором»
«Ризеспор» и «Бешикташ» сыграли вничью (2:2) в матче 20-го тура чемпионата Турции.
У хозяев дубль сделал Йоэль Похьянпало. В составе гостей отличились Миши Батшуайи (с пенальти) и Эмирхан Ильхан.
«Бешикташ» занимает девятое место в чемпионате, имея в активе 29 очков. У «Ризеспора» 18 очков и 19-е место.
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