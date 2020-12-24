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«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Ризеспору», Подольски забил гол

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«Ризеспор» победил «Антальяспор» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Турции.

В составе гостей весь матч отыграл российский защитник Федор Кудряшов, а гол забил Лукас Подольски. У хозяев отличились Ясин Пехливан и Милан Шкода.

Команда Кудряшова занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе 17 очков в 14 играх.

Чемпионат Турции. Суперлига

14-й тур

«Ризеспор» — «Антальяспор» — 2:1 (1:0)

Голы: Пехливан, 7. Шкода, 59 — Подольски, 61

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