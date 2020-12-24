«Антальяспор» Кудряшова проиграл «Ризеспору», Подольски забил гол
«Ризеспор» победил «Антальяспор» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Турции.
В составе гостей весь матч отыграл российский защитник Федор Кудряшов, а гол забил Лукас Подольски. У хозяев отличились Ясин Пехливан и Милан Шкода.
Команда Кудряшова занимает 15-е место в чемпионате, имея в активе 17 очков в 14 играх.
Чемпионат Турции. Суперлига
14-й тур
«Ризеспор» — «Антальяспор» — 2:1 (1:0)
Голы: Пехливан, 7. Шкода, 59 — Подольски, 61
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю