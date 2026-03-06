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6 марта, 00:09

«Ривер Плейт» вышел из состава исполнительного комитета аргентинской футбольной ассоциации

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ривер Плейт» на официальном сайте объявил, что принял решение выйти из исполнительного комитета аргентинской футбольной ассоциации (AFA) до дальнейшего уведомления.

Клуб аргументировал свое решение отсутствием «ясного и предсказуемого» принятия решений и внезапные решения, принятые без предварительного предупреждения или голосования клубов.

«Ривер Плейт» глубоко верит в гармоничное функционирование институтов и в ценность коллегиальных органов принятия решений. Однако он понимает, что в нынешней работе исполнительного комитета нет процедурных гарантий, необходимых для обеспечения четкого и предсказуемого процесса принятия решений этим органом», — говорится в пресс-релизе.

«Ривер Плейт» является 38-кратным чемпионом Аргентины — рекорд страны. Клуб четыре раза выигрывал Кубок Либертадорес.

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Футбол
ФК Ривер Плейт
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