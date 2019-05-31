"Ривер Плейт" выиграл Суперкубок Южной Америки

"Ривер Плейт" переиграл "Атлетику Паранаэнсе" в ответном матче Суперкубка Южной Америки. Гол, принесший аргентинской команде победу по сумме двух встреч, был забит на 91-й минуте.

В первой игре бразильский коллектив одержал минимальную победу.

Суперкубок Южной Америки

Ответный матч

​"Ривер Плейт" (Аргентна) -"Атлетику Паранаэнсе" (Бразилия) – 3:0 (0:0)

Голы: Фернандес, 65 (1:0). Пратто, 90+1 (2:0). Суарес, 90+5 (3:0).

Нереализованный пенальти: Фернандес (Р), 65.

Первый матч - 0:1.