"Ривер Плейт" выиграл Суперкубок Южной Америки

"Ривер Плейт" переиграл "Атлетику Паранаэнсе" в ответном матче Суперкубка Южной Америки. Гол, принесший аргентинской команде победу по сумме двух встреч, был забит на 91-й минуте.
В первой игре бразильский коллектив одержал минимальную победу.
Суперкубок Южной Америки
Ответный матч
"Ривер Плейт" (Аргентна) -"Атлетику Паранаэнсе" (Бразилия) – 3:0 (0:0)
Голы: Фернандес, 65 (1:0). Пратто, 90+1 (2:0). Суарес, 90+5 (3:0).
Нереализованный пенальти: Фернандес (Р), 65.
Первый матч - 0:1.
¡¡¡RIVER CAMPEÓN DE LA RECOPA!!! pic.twitter.com/d2wGuMoY2O– River Plate (@RiverPlate) 31 мая 2019 г.
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