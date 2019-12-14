«Ривер Плейт» выиграл Кубок Аргентины

«Ривер Плейт» в финале Кубка Аргентины обыграл «Сентраль Кордова» (3:0). Автором победного гола стал нападающий Игнасио Скокко, игравший несколько лет назад в Европе за «Сандерленд» и АЕК.

Клуб из Буэнос-Айреса в третий раз выиграл этот турнир и сравнялся по победам в нем с «Бока Хуниорс».

Кубок Аргентины

Финал

«Сентраль Кордова» — «Ривер Плейт» — 0:3 (0:1)

Голы: Скокко, 31 (0:1). Фернандес, 68 (0:2). Жуниор, 72 (0:3).