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Сегодня, 01:49

«Ривер Плейт» уволил Демикелиса с поста главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинец Мартин Демикелис покинул пост главного тренера «Ривер Плейт». Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято руководством.

«Ривер Плейт» благодарит Демикелиса за его огромный профессионализм, преданность делу и уважение к нашей футболке, а также за три завоеванных им титула. Мы желаем ему и членам его тренерского штаба успехов на следующих этапах его карьеры», — говорится в заявлении «Ривер Плейт».

Свой последний матч в качестве тренера первой команды 43-летний специалист проведет 29 июля против «Сармьенто Жунин».

Демикелис возглавлял «Ривер Плейт» с сезона-2022/23. Контракт был рассчитан до декабря 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины команда в 7 матчах набрала 10 очков и занимает 11-е место.

ФК Ривер Плейт
Мартин Демикелис
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