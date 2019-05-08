"Ривер Плейт" и "Интернасионал" разошлись миром в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:2). В других встречах "Альянса" проиграла "Палестино" (1:2), "Насиональ" и "Серро Портеньо" сыграли вничью (1:1), а "Атлетику Минейру" одолел "Самору" (2:1).
Кубок Либертадорес
Группа A
"Ривер Плейт" (Аргентина) – "Интернасионал" (Бразилия) – 2:2 (1:1)
Голы: Альварес, 35 (1:0). Собис, 44 (1:1). Собис, 59 – с пенальти (1:2). Пратто, 90+3 (2:2).
Буэнос-Айрес. Стадион "Монументаль".
"Альянса" (Перу) – "Палестино" (Чили) – 1:2 (1:1)
Голы: Коста, 18 (1:0). Тарифеньо, 37 (1:1). Тарифеньо, 54 (1:2).
Лима. Стадион "Алехандро Вильянуэва".
Группа E
"Насиональ М" (Уругвай) – "Серро Портеньо" (Парагвай) – 1:1 (0:1)
Голы: Арсамендия, 45+2 (0:1). Амараль, 59 (1:1).
Монтевидео. Стадион "Гран Парк Сентраль".
"Самора" (Венесуэла) – "Атлетику Минейру" (Бразилия) – 1:2 (0:2)
Голы: Алеррандру, 25 (0:1). Алеррандру, 36 (0:2). Гонсалес, 59 – с пенальти (1:2).
Баринас. Стадион "Агустин Товар".