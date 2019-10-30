Ривалдо: «От тренера успех команды зависит на 10 процентов»

Экс-полузащитник сборной Бразилии Ривалдо рассказал, в чем рецепт лидерства «Фламенго» в чемпионате своей страны. В бразильской серии А эта команда возглавляет таблицу с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя «Палмейраса».

— Жорже Жезуш — отличный тренер, но в футболе 90% решают игроки. От тренера успех зависит на 10. Ему нужно благодарить руководство за тех футболистов, что у него есть в распоряжении, — заявил Ривалдо в интервью Fox Sport.